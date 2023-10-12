هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟ وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 224.23 ريال سحب وأمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق الذكاء الاصطناعي يكشف الآن لصوص المتاجر والمحلات بسهولة مليون و500 ألف شجرة في حقل مياه الشقيق ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية فلسطين النفط ينخفض بأكثر من 2% ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الإيراني
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 224.23 ريال، أي ما يعادل نحو 59.79 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 205.54 ريال، أي ما يعادل نحو 54.81 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 196.20 ريال، أي ما يعادل نحو 52.32 دولار، وعيار 18 وصل 168.17 ريال، أي ما يعادل نحو 44.85 دولار.