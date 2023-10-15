“دار المركبة” توقع عقداً مع القوات البرية بـ 3.99 مليون ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.99 ريال أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق بمشاركة نجمي الهلال .. صربيا تفقد الصدارة بالخسارة أمام المجر إيطاليا تهزم مالطا برباعية مصر: معبر رفح لن يفتح للأمريكيين إلا بدخول المساعدات غزة 6 كليات تقنية و3 معاهد صناعية تفتح باب القبول بالجوف مدرب منتخب المغرب يعترف: لسنا مرشحين للفوز بأمم إفريقيا 3 إنذارات حمراء من الأرصاد
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.99 ريال، أي ما يعادل نحو 62.13 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.58 ريال، أي ما يعادل نحو 56.95 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.87 ريال، أي ما يعادل نحو 54.37 دولار، وعيار 18 وصل 174.74 ريال، أي ما يعادل نحو 46.60 دولار