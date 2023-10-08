أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد طائرة إسرائيلية تجلي الجرحى من سديروت وتبادل إطلاق نار مع حزب الله انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ220.82 ريال رياح نشطة وأتربة مثارة على ثلاث مناطق صورة حديثة تجمع الملك سلمان مع حفيده أحمد بن فهد وابنه شكوى بسبب مشاركة البليهي في مباراة الهلال والأخدود خسارة جنوى ضد ميلان بهدف موعد مباراة آرسنال ضد مان سيتي والقنوات الناقلة ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة التاسعة تحذير من الآثار الجانبية لحقن إنقاص الوزن
شهدت أسعار الذهب في السعودية، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 220.82 ريال، أي ما يعادل نحو 58.88 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 202.41 ريال، أي ما يعادل نحو 53.98 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 193.21 ريال، أي ما يعادل نحو 51.52 دولار، وعيار 18 وصل 165.61 ريال، 44.16 دولار