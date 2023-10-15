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بفضل توجيهات القيادة ومتابعة الأمير محمد بن سلمان

انخفاض مؤشر التضخم في السعودية .. الوجه الآخر لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
انخفاض مؤشر التضخم في السعودية .. الوجه الآخر لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي
المواطن - فريق التحرير

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انخفض مؤشر التضخم في السعودية في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل القيادة الرشيدة للحد من التضخم.

ويوضح المراقبون، أن التضخم يعتبر زيادة في مستوى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تجاوبت الحكومة السعودية بشكل فعال مع هذه المشكلة من خلال تنفيذ برامج وتدابير تحفيزية، مثل زيادة الإنتاج المحلي، وتخفيض الرسوم، ومراجعة السياسات النقدية، وتشجيع الاستثمار.

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انخفاض مؤشر التضخم مستقبلاً

ويتوقع الخبراء أن يستمر انخفاض مؤشر التضخم في السعودية في الفترة القادمة، مما سيعزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد ورفاهية المواطنين.

وبفضل توجيهات القيادة والمتابعة الحثيثة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والحرص  على تيسير الأحوال المعيشية للمواطنين، تم تحقيق انخفاض ملحوظ في معدل التضخم في السعودية. وقد انخفض التضخم إلى 1.7٪ خلال شهر سبتمبر بالمقارنة مع شهر أغسطس الذي بلغ 2٪.

قوة ومتانة الاقتصاد السعودي

هذا الانخفاض في معدل التضخم يأتي نتيجة حرص القيادة واهتمامها الكبير بقضايا الاقتصاد، حيث استقر مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر سبتمبر لعام 2023م. ويعكس هذا الاستقرار متانة الاقتصاد السعودي والنهج الحكيم الذي وضعته القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في المجال الاقتصادي.

تأتي نجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها السعودية منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم، كنتيجة للتغيرات الإيجابية في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرًا.

ويعكس انخفاض معدل التضخم هذا تأثير الإجراءات السليمة والتدابير التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحت اليوم، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية بلغ 1.7% خلال شهر سبتمبر 2023م، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر 2022م، وهو أقل من الشهر السابق أغسطس 2023م، على أساس سنوي، حيث كان 2%.

يُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن معدل التضخم تباطأ للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ فبراير 2022م.

وأضافت أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.8% في شهر سبتمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023م، نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة2.5%؛ متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%.

الترفيه والثقافة والتعليم

كما سجل قسم التعليم ارتفاًعا بلغت نسبته 1.8%؛ متأثًرا بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%.

وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاًعا بـنسبة 1.2%؛ متأثًرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7%.

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