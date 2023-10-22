انطلاقة مميزة لـ موسى ديمبيلي مع الاتفاق

يُقدم النجم الفرنسي موسى ديمبيلي، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

تألق موسى ديمبيلي

ونجح موسى ديمبيلي في تسجيل 7 أهداف خلال 8 مباريات خاضها في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وهي أعلى حصيلة للاعب بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في أول 8 مواجهات له من الموسم

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هزاع الهزاع أكثر من سجل للاتفاق في أول 9 مباريات له من الموسم برصيد 7 أهداف في موسم 2017\ 2018.

وسجل موسى ديمبيلي 7 أهداف في دوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 5 فرص، وقام بـ13 تسديدة على المرمى بدقة 68.4%، و100 تمريرة ناجحة بدقة 84%، ولديه 5 مراوغات ناجحة.

الاتفاق يُلاقي الرياض اليوم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يقع الرياض في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.