Icon

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم Icon قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه Icon تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا Icon قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه Icon موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء Icon بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب Icon عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! Icon موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

انطلاقة مميزة لـ موسى ديمبيلي مع الاتفاق

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
انطلاقة مميزة لـ موسى ديمبيلي مع الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم النجم الفرنسي موسى ديمبيلي، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

تألق موسى ديمبيلي

ونجح موسى ديمبيلي في تسجيل 7 أهداف خلال 8 مباريات خاضها في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وهي أعلى حصيلة للاعب بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في أول 8 مواجهات له من الموسم

قد يهمّك أيضاً
لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

13 طاروحًا يبيعون صقرين في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور 

13 طاروحًا يبيعون صقرين في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور 

موسى ديمبيلي
ديمبيلي

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هزاع الهزاع أكثر من سجل للاتفاق في أول 9 مباريات له من الموسم برصيد 7 أهداف في موسم 2017\ 2018.

وسجل موسى ديمبيلي 7 أهداف في دوري روشن السعودي، وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 5 فرص، وقام بـ13 تسديدة على المرمى بدقة 68.4%، و100 تمريرة ناجحة بدقة 84%، ولديه 5 مراوغات ناجحة.

موسى ديمبيلي
ديمبيلي

الاتفاق يُلاقي الرياض اليوم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يقع الرياض في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة
حصاد اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169...

حصاد اليوم
إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري...

الرياضة
البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع
العالم

البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم...

العالم
متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا
السعودية اليوم

متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت...

السعودية اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم...

العالم
شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية
حصاد اليوم

شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة...

حصاد اليوم
حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال
السوق

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25...

السوق
خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من...

السعودية اليوم