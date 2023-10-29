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أنظار العالم تابعت لقاء أسطوري بين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو

انطلاقة موسم الرياض أثبتت أن السعودية المكان المثالي لأبطال الملاكمة العالميين

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
انطلاقة موسم الرياض أثبتت أن السعودية المكان المثالي لأبطال الملاكمة العالميين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أصبح موسم الرياض هو الحدث الأضخم الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، بينما أشادت تقارير عالمية بالانطلاقة القوية لموسم الرياض، في حفل رائع حضره نجوم العالم من مختلف الأنحاء، حيث أثبتت الرياض أنها الوجهة الأولى لنجوم العالم في مختلف الرياضات بخاصة الملاكمة.

موسم الرياض 2023 حدث استثنائي

ووصف موقع “boxingnewsonline” الرياضي، الحفل الضخم الذي شهدته السعودية أمس السبت، بأن موسم الرياض هما الكلمتان اللتان تترددان على شفاه الجميع في الوقت الحاضر، ففي الواقع، لقد أصبح موسم الرياض ثابتًا في قاموس الملاكمة، ولا يمكنك إلا أن تنغمس في تلك الرياضة بدون مشاهدة فعاليات موسم الرياض.

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وأضاف: “من بين الأسباب التي تجعل من موسم الرياض الفعالية الأكثر أهمية على الإطلاق، هو نزال تايسون فيوري وفرانسيس نغانو، الذي تمت إقامته في الرياض، وهو النزال الذي ينتظره عشاق الملاكمة حول العالم؛ كونه يجمع بين الملاكم تايسون فيوري وفرانسيس نغانو، اللذان يتمتعان بشعبية كبيرة في أوساط الملاكمة حول العالم“.

السعودية المكان الأفضل للأحداث الرياضية

وأشار الموقع الرياضي إلى أن المملكة العربية السعودية هي المكان المثالي لممارسة رياضة مثل الملاكمة؛ لأنه بصرف النظر عن الأموال التي كلفت تنظيم الحدث الضخم أمس السبت، يبدو أن الحلبة نفسها كلفت المنظمين مليون جنيه إسترليني، فإن السعودية لديها من الإمكانيات والاستعدادات لتنظيم هذا الحدث الضخم.

وافتتحت فعاليات موسم الرياض 2023، تحت شعار Big Time بحضور عدد من منسوبي الهيئات الدبلوماسية في الرياض، والفنانين والرياضيين، ومن أبرزهم نجم كرة القدم العالمية والبرازيلية الظاهرة رونالدو، إضافة إلى نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، والملاكم السياسي الفلبيني ماني باكياو، وملاكم القرن الأمريكي لينوكس لويس، والملاكم العالمي لاري هولمز الذي حقق لقب بطل العالم للوزن الثقيل وحافظ عليه مدة 7 سنوات.

وضمن فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض، توّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أمس في منطقة Kingdom Arena بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيوري بحزام موسم الرياض بعد تغلبه على منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل فرانسيس انجانو.

 

من هو الملاكم تايسون فيوري؟

يعد البريطاني تايسون فيوري أحد أكثر الملاكمين نجاحًا في السنوات الأخيرة، حيث يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات والألقاب، حيث يبلغ من العمر 34 عامًا، وخاض خلال مشواره الذي بدأه في 2008، 34 مباراة دون هزيمة.

ويعد فيوري أحد المشجعين للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، حيث التقيا معًا في السعودية، وأكد الملاكم للأسطورة البرتغالية أنه أعظم لاعب كرة قدم علي الإطلاق.

من هو الملاكم فرانسيس نغانو؟

عانى فرانسيس الذي يمتلك الجنسيتين الكاميرونية والفرنسية، من أجل تحقيق حلمه في أن يصبح ملاكمًا، في ظل وجود معارضة من عائلته، الأمر الذي أدى إلى ابتعاده فترة عن ممارسة الملاكمة المحترفة، حتى التقى فرناند لوبيز مصنع الفنون القتالية المختلطة، ليبدأ مسيرته المحترفة التي لعب خلالها 20 مباراة فاز في 17 وهُزم في 3.

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