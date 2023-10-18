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المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام

انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن طرح المرحلة الثانية من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

فيفا يطرح التذاكر

وكشف “فيفا”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن طرح الدفعة الثانية من تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023، بداية من اليوم، وذلك قبل أكثر من شهرين على انطلاق منافسات البطولة.

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وكان “فيفا” قد طرح المرحلة الأولى من تذاكر مباريات مونديال الأندية 2023، نهاية شهر سبتمبر الماضي، وشهدت 3 أنواع من التذاكر، وهي؛ تذاكر لمباراة واحدة، وباقة تذاكر خاصة بالملعب، وباقة لكل المواجهات.

قرعة كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

الاتحاد بطل دوري روشن - الدوري السعودي
تتويج الاتحاد بلقب الدوري – المصدر @ittihad

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @Cityarabia

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