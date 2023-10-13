انطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي للسيدات اليوم

تترقب الجماهير انطلاق منافسات النسخة الثانية من بطولة الدوري السعودي للسيدات لموسم 2023\ 2024، مساء اليوم الجمعة.

مباريات الجولة الأولى

ومن المقرر أن تنطلق منافسات النسخة الثانية من البطولة، بمواجهة القادسية ضد الهلال عند الساعة السادسة مساء اليوم، ثم يُلاقي فريق النصر نظيره الرياض، عند الساعة الثامنة.

وتُستكمل مواجهات الجولة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، مساء يوم غد السبت، بمباراتين، حيث يلعب شعلة الشرقية ضد الاتحاد عند الساعة السادسة، فيما يصطدم فريق الأهلي بنظيره الشباب عند الثامنة مساء.

الدوري السعودي للسيدات

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن منافسات النسخة الثانية من البطولة ستُقام بنظام الذهاب والإياب، حيث يبلغ عدد المباريات 56 مباراة على مدى 14 جولة.

واعتمد اتحاد الكرة الجوائز المالية لمنافسات الدوري السعودي للسيدات، حيث سيحصل الفريق المتوج باللقب على مليوني ريال، وستكون جائزة المركز الثاني مليون ريال، والمركز الثالث 600 ألف ريال.

وكان النصر قد نجح في التتويج بلقب الموسم الأول من البطولة بعد حصوله على 35 نقطة من 11 فوزًا وتعادلين وخسارة وحيدة، فيما حقق فريق الرياض لقب دوري الدرجة الأولى، وصعد للدوري الممتاز.