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بمواجهة القادسية ضد الهلال

انطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي للسيدات اليوم

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
انطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي للسيدات اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير انطلاق منافسات النسخة الثانية من بطولة الدوري السعودي للسيدات لموسم 2023\ 2024، مساء اليوم الجمعة.

مباريات الجولة الأولى

ومن المقرر أن تنطلق منافسات النسخة الثانية من البطولة، بمواجهة القادسية ضد الهلال عند الساعة السادسة مساء اليوم، ثم يُلاقي فريق النصر نظيره الرياض، عند الساعة الثامنة.

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وتُستكمل مواجهات الجولة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، مساء يوم غد السبت، بمباراتين، حيث يلعب شعلة الشرقية ضد الاتحاد عند الساعة السادسة، فيما يصطدم فريق الأهلي بنظيره الشباب عند الثامنة مساء.

الدوري السعودي للسيدات
موعد مباريات الجولة الأولى – المصدر @SWLeagues

الدوري السعودي للسيدات

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن منافسات النسخة الثانية من البطولة ستُقام بنظام الذهاب والإياب، حيث يبلغ عدد المباريات 56 مباراة على مدى 14 جولة.

جوائز الدوري السعودي للسيدات
جوائز أصحاب المراكز الأولى – المصدر @saff_wfd

واعتمد اتحاد الكرة الجوائز المالية لمنافسات الدوري السعودي للسيدات، حيث سيحصل الفريق المتوج باللقب على مليوني ريال، وستكون جائزة المركز الثاني مليون ريال، والمركز الثالث 600 ألف ريال.

وكان النصر قد نجح في التتويج بلقب الموسم الأول من البطولة بعد حصوله على 35 نقطة من 11 فوزًا وتعادلين وخسارة وحيدة، فيما حقق فريق الرياض لقب دوري الدرجة الأولى، وصعد للدوري الممتاز.

سيدات النصر أبطال الدوري 1
جانب من تتويج النصر – المصدر @Alnassr_SG

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