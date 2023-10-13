إطلالة هيفاء وهبي في الدرعية تأسر القلوب تشيللو يستحوذ على خيارات رواد السينما السعودية وعشاق أفلام الرعب نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن انطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي للسيدات اليوم عبدالرزاق حمدالله يدرس العروض لمغادرة الاتحاد خطيب المسجد النبوي: نهى الله المسلمين عن تخذيل إخوانهم وتحسيرهم خطيب المسجد الحرام يجهش بالبكاء: اللهم حرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين نتائج مانشيني أمام المنتخبات غير الأوروبية أفضل 10 فرق تمريرًا في دوري روشن رياض محرز أكثر لاعب في العالم صناعة للأهداف عام 2023
تترقب الجماهير انطلاق منافسات النسخة الثانية من بطولة الدوري السعودي للسيدات لموسم 2023\ 2024، مساء اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات النسخة الثانية من البطولة، بمواجهة القادسية ضد الهلال عند الساعة السادسة مساء اليوم، ثم يُلاقي فريق النصر نظيره الرياض، عند الساعة الثامنة.
وتُستكمل مواجهات الجولة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، مساء يوم غد السبت، بمباراتين، حيث يلعب شعلة الشرقية ضد الاتحاد عند الساعة السادسة، فيما يصطدم فريق الأهلي بنظيره الشباب عند الثامنة مساء.
وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن منافسات النسخة الثانية من البطولة ستُقام بنظام الذهاب والإياب، حيث يبلغ عدد المباريات 56 مباراة على مدى 14 جولة.
واعتمد اتحاد الكرة الجوائز المالية لمنافسات الدوري السعودي للسيدات، حيث سيحصل الفريق المتوج باللقب على مليوني ريال، وستكون جائزة المركز الثاني مليون ريال، والمركز الثالث 600 ألف ريال.
وكان النصر قد نجح في التتويج بلقب الموسم الأول من البطولة بعد حصوله على 35 نقطة من 11 فوزًا وتعادلين وخسارة وحيدة، فيما حقق فريق الرياض لقب دوري الدرجة الأولى، وصعد للدوري الممتاز.