انطلاق برنامج اكتشاف المواهب في تبوك غدًا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن انطلاق برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات في مدينة تبوك، يوم غد الثلاثاء، وسيستمر لمدة يومين.

برنامج اكتشاف المواهب في تبوك

ويهدف برنامج اكتشاف المواهب الذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في الإدارة الفنية، لاكتشاف المواهب الكروية بالمدارس وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي اعتمدت على 7 ركائز من أبرزها مسار تطوير المواهب حيث أن الاستراتيجية من ضمن أهدافها تنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية بحلول عام 2025 بما يساهم في صناعة منتخب وطني يكون ضمن أفضل 20 منتخبًا بحلول عام 2034.

إقامة البرنامج في 8 مدن

ومن المقرر أن يُقام برنامج اكتشاف المواهب في 8 مدن قادمة، وهي؛ جدة وأبها والجوف وحفر الباطن والدمام والباحة والمدينة المنورة والرياض.

وتُعد مدينة تبوك هي السابعة التي يقام فيها البرنامج، حيث سيتم استقبال المشاركين المرشحين من قبل إدارة التعليم بمنطقة تبوك، إذ سيخضعون لتجارب الأداء والتي بناءً عليها سيتم تقييم المواهب وفق معايير تم تحديدها من قبل الإدارة الفنية.