انطلاق تاسع جولات دوري روشن بـ4 مباريات غدًا

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تنطلق منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ4 مواجهات قوية، أبرزها مباراة الاتفاق ضد الفتح.
وتقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نظيره الحزم عند الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب نادي ضمك، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
وتُقام مباراتان عند الساعة السادسة مساء، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على الرياض في استاد الأمير فيصل بن فهد، فيما يلعب التعاون ضد الطائي على ملعب نادي التعاون.
وتُختتم مواجهات الغد في تاسع جولات الدوري، بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره الفتح عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن قبل الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 20 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ19 نقطة، يليه النصر برصيد 18 نقطة، ثم الاتفاق بـ17 نقطة، الأهلي بـ16 نقطة.
ويقع الفتح في المركز السابع بـ14 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة، ثم الفيحاء بـ10 نقاط، يليه الخليج والشباب بـ8 نقاط، ضمك بـ7 نقاط، بالتساوي مع الأخدود، الطائي والرياض، ثم أبها بـ6 نقاط، الرائد 4 نقاط، والحزم 3 نقاط.