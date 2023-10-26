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انطلاق تطبيق توكلنا بهويته الجديدة

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
انطلاق تطبيق توكلنا بهويته الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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انطلق صباح اليوم في قاعة المملكة بأحد الفنادق بالرياض، حفل تطبيق توكلنا بهويته الجديدة، بحضور أصحاب السمو والمعالي، والذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الهوية الجديدة لتطبيق “توكلنا” والخدمات المقدمة للجهات والأفراد في السعودية.

ما هو تطبيق توكلنا؟

ويعتبر تطبيق توكلنا أحد ممكنات التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية وفق رؤية السعودية 2030 لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أرقى الخدمات للأفراد والجهات بكل يسر وسهولة.

وجاء إطلاق التطبيق، والذي يقدم العديد من الخدمات الرقمية للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، انطلاقًا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية -أيدها الله- على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ساعد التطبيق في مساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

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