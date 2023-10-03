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في مرحلة دور المجموعات

انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا اليوم بـ 8 لقاءات

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا اليوم بـ 8 لقاءات
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم بإقامة 8 مباريات.

وستقام مباراتا ” يونيون برلين الألماني ضد سبورتينج براجا البرتغالي” و ” ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد ريال سوسيداد الإسباني” في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

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وفي تمام الساعة العاشرة مساء اليوم تُقام مباريات ” مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد غلطة سراي التركي، إنتر ميلان الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي، آيندهوفن الهولندي ضد إشبيلية الإسباني، لانس الفرنسي ضد آرسنال الإنجليزي، نابولي الإيطالي ضد ريال مدريد الإسباني، كوبنهاجن الدنماركي ضد بايرن ميونخ الألماني”.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

وبعد الكشف عن نتائج قرعة دور المجموعات، جاءت المجموعة الأولى مكونة من “بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاجن الدنماركي، غلطة سراي التركي”.

المجموعة الثانية مكونة من: “إشبيلية الإسباني، آرسنال الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي”.

المجموعة الثالثة مكونة من: “نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، سبورتينج براجا البرتغالي، يونيون برلين الألماني”.

مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان - نهائي دوري أبطال أوروبا

المجموعة الرابعة مكونة من: “بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، ريد بول سالزبورغ النمساوي، ريال سوسيداد الإسباني”.

المجموعة الخامسة: “فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، سيلتيك الإسكتلندي”.

المجموعة السادسة: “باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”.

المجموعة السابعة: “مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني، النجم الأحمر الصربي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة الثامنة: “برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، رويال أنتويرب البلجيكي”.

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2022/ 2023 يوم 10 يونيو الماضي، وذلك بعد تفوقه في المباراة النهائية على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد سجله اللاعب الإسباني رودري من تصويبة قوية.

ويعد ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا حيث حقق اللقب في 14 مناسبة كان آخرها في صيف عام 2022 على حساب نادي ليفربول الإنجليزي.

 

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