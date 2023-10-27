انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة والاحتلال يهاجم برًّا وبحرًا وجوًّا

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أكدت مصادر محلية في غزة وشركات الاتصالات، الجمعة، وجود انقطاع كامل للألياف الضوئية المغذية للإنترنت في القطاع.
وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد قطع خطوط التواصل والإنترنت والتشويش عليها بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها الطيران والمدفعية الإسرائيلية على القطاع.
ويتعرض شمال قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف، بحسب ما أظهرت لقطات مباشرة.
وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس: إنه “يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة” تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع.
وذكر تلفزيون فلسطين في تغرية على موقع “إكس” أن قطاع غزة يشهد الآن القصف الأعنف برًّا وبحرًا وجوًّا منذ بداية الحرب.
وذكرت شركة جوال الفلسطينية: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لطافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل”.
وأضافت: “تسبب القصف الشديد في الساعات الأخيرة في تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقًا خلال العدوان؛ مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة”.