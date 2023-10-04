Icon

4 علامات تفضح إدمان الإنترنت هل تتوفر لديك؟ Icon انقطاع الكهرباء في المحاضين مع كل قطرة مطر Icon حساب المواطن : البرنامج لا يزال قائمًا Icon مؤتمر تطوير خدمات التوحد يطرح حلولًا متكاملة ومتقدمة Icon انقطاع الإنترنت حول العالم كذبة أكتوبر Icon “المرأة بين مجتمعين” ندوة بهيئة الصحفيين السعوديين Icon حضور واسع في أول أيام افتتاح لحديقة الحيوانات المغلقة في جدة Icon كفاءة ومهنية.. الهلال الأحمر بجدة يباشر 11154 حالة إسعافية في سبتمبر Icon صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 17.4 مليون ريال Icon النواب الأمريكي يقيل رئيسه في سابقة تاريخية.. ومكارثي: لست نادماً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
كيبل فوق الرصيف يهدد الأرواح

انقطاع الكهرباء في المحاضين مع كل قطرة مطر

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
انقطاع الكهرباء في المحاضين مع كل قطرة مطر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اشتكى أهالي قرية المحاضين في منطقة جازان من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر مع أي هبوب للرياح أو تساقط للمطر ما يسبب للأهالي مشاكل كثيرة، خاصة مع تعثر أحد المشاريع التي تنفذها الشركة.

وقال أحد أهالي القرية في شكوى بثها عبر منصة إكس رصدتها “المواطن” : مشروع صد الرمال في قرية المحاضين يسبب للأهالي مشاكل في الانقطاعات المتكررة للكهرباء فمع كل قطرة مطر أو هبوب الرياح تنقطع الكهرباء بسبب الالتماس ويصبح المكان خطرًا ورغم الشكاوي لم نجد أي حل وهناك مشروع جديد متعثر منذ قرابة 4 سنوات.

قد يهمّك أيضاً
الثنيان: أنا من عائلة تشجع الهلال والكفاءة هي الأساس لرئاسة النادي

الثنيان: أنا من عائلة تشجع الهلال والكفاءة هي الأساس لرئاسة النادي

فوز ثمين لـ برشلونة ضد إشبيلية

فوز ثمين لـ برشلونة ضد إشبيلية

رد شركة الكهرباء

ورد حساب صديق الكهرباء طالبًا المزيد من المعلومات فرد عليه الشاكي برقم التذكرة 19963816، فيما لا تزال المشكلة تبحث عن حل لدى المسؤولين.

انقطاع الكهرباء

كيبل فوق الرصيف

من جهة أخرى اشتكى أحد المواطنين من وجود كيبل مكشوف فوق الرصيف، منذ أكثر من أسبوعين فيما لم تقم الشركة بإرسال فريق للحفر ووضع الكيبل بطريقة آمنة.

وقال صاحب الشكوى في منشور عبر منصة إكس:” عندي مشكلة في كيبل الكهرباء وجات الشركة ركبت الكيبل من فوق الرصيف والحين كمل أسبوعين ولا أحد جاء حفر ونزل الكيبل وأنا متضرر من الكيبل عندي معاملات واقفة بسببه”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفرحة ترتسم على وجوه أطفال جدة باليوم الوطني
السعودية اليوم

الفرحة ترتسم على وجوه أطفال جدة باليوم...

السعودية اليوم
جداول الحصص الدراسية للأسبوع الرابع لجميع المراحل
السعودية اليوم

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الرابع لجميع المراحل

السعودية اليوم
الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تصل إلى ليبيا
السعودية اليوم

الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تصل إلى ليبيا

السعودية اليوم
تحد جديد على تيك توك يدمر سيارتك وتكلفته باهظة
تكنولوجيا

تحد جديد على تيك توك يدمر سيارتك...

تكنولوجيا
السعودية تستهدف استثمارات بـ 78 مليار ريال بالقطاع الغذائي
السعودية اليوم

السعودية تستهدف استثمارات بـ 78 مليار ريال...

السعودية اليوم
الرويلي يجري جولة تفقدية بعرعر ويتابع مشروعات إنشاء المساجد
السعودية اليوم

الرويلي يجري جولة تفقدية بعرعر ويتابع مشروعات...

السعودية اليوم
إنقاذ حياة مريض سقط من الطابق الرابع في الباحة
السعودية اليوم

إنقاذ حياة مريض سقط من الطابق الرابع...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وسماء غائمة في 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وسماء غائمة...

السعودية اليوم