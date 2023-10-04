انقطاع الكهرباء في المحاضين مع كل قطرة مطر

اشتكى أهالي قرية المحاضين في منطقة جازان من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر مع أي هبوب للرياح أو تساقط للمطر ما يسبب للأهالي مشاكل كثيرة، خاصة مع تعثر أحد المشاريع التي تنفذها الشركة.

وقال أحد أهالي القرية في شكوى بثها عبر منصة إكس رصدتها “المواطن” : مشروع صد الرمال في قرية المحاضين يسبب للأهالي مشاكل في الانقطاعات المتكررة للكهرباء فمع كل قطرة مطر أو هبوب الرياح تنقطع الكهرباء بسبب الالتماس ويصبح المكان خطرًا ورغم الشكاوي لم نجد أي حل وهناك مشروع جديد متعثر منذ قرابة 4 سنوات.

رد شركة الكهرباء

ورد حساب صديق الكهرباء طالبًا المزيد من المعلومات فرد عليه الشاكي برقم التذكرة 19963816، فيما لا تزال المشكلة تبحث عن حل لدى المسؤولين.

كيبل فوق الرصيف

من جهة أخرى اشتكى أحد المواطنين من وجود كيبل مكشوف فوق الرصيف، منذ أكثر من أسبوعين فيما لم تقم الشركة بإرسال فريق للحفر ووضع الكيبل بطريقة آمنة.

وقال صاحب الشكوى في منشور عبر منصة إكس:” عندي مشكلة في كيبل الكهرباء وجات الشركة ركبت الكيبل من فوق الرصيف والحين كمل أسبوعين ولا أحد جاء حفر ونزل الكيبل وأنا متضرر من الكيبل عندي معاملات واقفة بسببه”.