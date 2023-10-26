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بأمر الملك سلمان.. تعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
بأمر الملك سلمان.. تعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم
المواطن - واس

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بتعيين (21) قاضيًا بديوان المظالم.

صرّح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
وأوضح معاليه أن الأمر الملكي الكريم تضمن تعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي / ب) وسبعة عشر قاضٍ على درجة (ملازم قضائي).

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وأكد معالي الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة – أيّدها الله – على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق – بإذن الله – الجودة والكفاءة في جميع أعماله.

وقال معاليه: إنَّ ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.

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