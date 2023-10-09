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في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا على مضيفه رين بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي.

ثلاثية لـ باريس سان جيرمان 

وسجل الفريق الباريسي هدفين في الشوط الأول عبر كل من فيتينا والمغربي أشرف حكيمي في الدقيقتين الـ 32 والـ36.

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وفي الشوط الثاني، سجل رين هدفه الوحيد في الدقيقة الـ 56 عبر اللاعب الفرنسي أمين جويري ثم سجل الفريق الباريسي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 59 عبر الفرنسي راندال مواني.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الفريق الباريسي 15 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد رين عند 11 نقطة في المركز التاسع.

باريس سان جيرمان - 1

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي انطلقت الجمعة الماضية بفوز نانت على ستراسبورج بثنائية لهدف، وفي مباريات أول أمس السبت، فاز نيس على ميتز بهدف، وفاز موناكو على إستاد ريمس بثلاثية لهدف.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز مارسيليا على لوهافر بثلاثية دون رد، وتعادل ليون مع نادي لوريان بنتيجة 3/ 3، وتم إيقاف مباراة مونبيليه ضد كليرمون بعد تفوق مونبيليه بنتيجة 4/ 2، وتعادل ستاد بريست مع فريق تولوز بهدف لكل فريق، وتعادل لانس مع ليل بهدف لكل فريق، ثم فاز باريس سان جيرمان على رين بثلاثية لهدف.

 

 

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