باريس سان جيرمان يصعد لـ صدارة الدوري الفرنسي

صعد الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان إلى صدارة الدوري الفرنسي، وذلك بعد فوزه العريض على نادي ستراسبورج بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي.

فوز ثمين لـ باريس سان جيرمان

البي إس جي أحرز هدفين في الشوط الأول عبر كل من كيليان مبابي وكارلوس سولر في الدقيقتين الـ 10 والـ31.

وعند حلول الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة، سجل اللاعب فابيان رويز الهدف الثالث ليُصبح رصيد البي إس جي بعد الفوز 18 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فريق ستراسبورج عند 10 نقاط في المركز الـ13.

مباريات الدوري الفرنسي

جدير بالذكر أن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، كانت انطلقت بداية من أمس بتعادل سلبي بين لوهافر ولانس، بينما في مواجهتي اليوم، فاز البي إس جي على ستراسبورج بثلاثية دون رد، وتنطلق في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة مباراة نيس ضد مارسيليا.

وفي الغد تُختتم مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي بإقامة 6 مباريات وهم ” لوريان ضد رين، وليل ضد ستاد بريست، نانت ضد مونبيليه، تولوز ضد ستاد ريمس، موناكو ضد ميتز، ليون ضد كليرمون فوت”.