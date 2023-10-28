نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم الفتح يُكرر أطول سلسلة انتصارات وظائف إدارية وتقنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك سجل مميز لـ النصر ضد الفيحاء
اشتكى عدد من سكان حي المصفاة التابع لبلدية العزيزية في الرياض من انتشار بعض المظاهر المخالفة والتي من بينها انتشار الباعة الجائلين وانتشار القمامة وتسكين العمالة المخالفة، داعيًا البلدية والأمانة إلى الاضطلاع بمسؤوليتهما لمعالجة تلك الظواهر المنتشرة منذ فترة طويلة
وقال محمد العبدان من أهالي الحي: هل يعقل بعد أن تقدمنا بالعشرات والعشرات من البلاغات ومقابلة رئيس البلدية والوعد بمعالجة المشاكل والباعة الجائلين وتسكين العمالة بسكن غير نظامي وبناء المئات من غرف العمالة والورش والمخالفات والمخلفات والشاحنات ولا يوجد حل!
وأضاف أحد أهالي الحي: الوضع أصبح خارج السيطرة من العمالة وتسكين العمالة وكثرة البائعة الجائلين والشاحنات والمخلفات.
وتابع ساكن ثالث من الأهالي بالقول:” أنا أحد السكان في حي المصفاة تعبنا وحنا نشتكي إلى متى. مخلفات والباعة الجائلون بكثرة وصلت المرحلة يبيعون دجاجًا وأحذية وإلكترونيات وملابس وخضار وسط الشارع وسكن عمال غير نظامي”.
@Amana940
بلدية العزيزيه حي المصفاه مع التحيه !!!!!!
بيع اسماك وسط الشارع من العماله الذي اصبح اعدادهم بالالاف pic.twitter.com/BhPT8nCM2N
— محمد العبدان (@Win933) October 26, 2023
وتابع كما انتشرت ظاهرة بيع الأسماك وسط الشارع من العمالة المخالفة التي أصبحت أعدادهم بالآلاف حسب قوله.
وقد تفاعلت منصة بلدي ممثلة في حساب العناية بالعملاء مع ما قاله العبدان ودعته إلى تقديم بلاغ عبر تطبيق بلدي.