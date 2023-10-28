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الأهالي طالبوا بتدخل الجهات الرقابية

باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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اشتكى عدد من سكان حي المصفاة التابع لبلدية العزيزية في الرياض من انتشار بعض المظاهر المخالفة والتي من بينها انتشار الباعة الجائلين وانتشار القمامة وتسكين العمالة المخالفة، داعيًا البلدية والأمانة إلى الاضطلاع بمسؤوليتهما لمعالجة تلك الظواهر المنتشرة منذ فترة طويلة

العمالة المخالفة

وقال محمد العبدان من أهالي الحي: هل يعقل بعد أن تقدمنا بالعشرات والعشرات من البلاغات ومقابلة رئيس البلدية والوعد بمعالجة المشاكل والباعة الجائلين وتسكين العمالة بسكن غير نظامي وبناء المئات من غرف العمالة والورش والمخالفات والمخلفات والشاحنات ولا يوجد حل!

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معاناة أهالي حي المصفاة

وأضاف أحد أهالي الحي: الوضع أصبح خارج السيطرة من العمالة وتسكين العمالة وكثرة البائعة الجائلين والشاحنات والمخلفات.

وتابع ساكن ثالث من الأهالي بالقول:” أنا أحد السكان في حي المصفاة تعبنا وحنا نشتكي إلى متى. مخلفات والباعة الجائلون بكثرة وصلت المرحلة يبيعون دجاجًا وأحذية وإلكترونيات وملابس وخضار وسط الشارع وسكن عمال غير نظامي”.

بيع الأسماك وسط الشارع

وتابع كما انتشرت ظاهرة بيع الأسماك وسط الشارع من العمالة المخالفة التي أصبحت أعدادهم بالآلاف حسب قوله.

وقد تفاعلت منصة بلدي ممثلة في حساب العناية بالعملاء مع ما قاله العبدان ودعته إلى تقديم بلاغ عبر تطبيق بلدي.

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