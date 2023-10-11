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رياح قوية وأمطار غزيرة

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك
المواطن - فريق التحرير

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اجتاح إعصار ليديا، صباح اليوم، سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ، بالتزامن مع رياح قوية وأمطار غزيرة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

إعصار يضرب المكسيك

وأوضح المركز الأمريكي للأعاصير، أنّ “ليديا”، هو إعصار تشكّل فوق المحيط الهادئ وزادت قوّته كثيرًا مع اقترابه من سواحل وسط غربي المكسيك، ووصل إلى اليابسة قرب مدينة لا بينيتاس في ولاية خاليسكو.

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عين العاصفة

أيضا أثرت عين العاصفة، التي صُنفت على أنها من الفئة الرابعة ضمن مقياس يتضمن خمس فئات، على بلدة لاس بينتاس، على بعد 55 كيلومترًا غرب منتجع بويرتو فالارتا، حيث وصلت قوة الرياح إلى نحو 220 كيلومترًا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد المكسيكية.

وأصبح “ليديا” إعصاراً شديد الخطورة قبيل وصوله إلى البرّ المكسيكي، حيث هطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا ممّا دفع بالمئات للاحتماء منها، بينما عمدت متاجر عديدة إلى تحصين واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية.

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