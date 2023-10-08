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وفاة مصري متأثراً بجراحه جراء إطلاق النار

بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية
المواطن - فريق التحرير

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قتل سائحان إسرائيليان ومصري بإطلاق نار في مدينة الإسكندرية، قبل قليل، حسبما قال مصدر أمني مصري.

إطلاق نار بالإسكندرية

وأوضح المصدر: “أنه بتاريخ 8 أكتوبر أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر”.

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ضبط مطلق النار

وتابع المصدر: “تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج”.

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