بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية

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قتل سائحان إسرائيليان ومصري بإطلاق نار في مدينة الإسكندرية، قبل قليل، حسبما قال مصدر أمني مصري.
وأوضح المصدر: “أنه بتاريخ 8 أكتوبر أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر”.
وتابع المصدر: “تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج”.
مراسلنا: مقتل إسرائيليين اثنين ومصري وإصابة آخر إثر إطلاق شرطي للنار على فوج سياحي في #الإسكندرية | #سكاي_عاجل #عاجل pic.twitter.com/bSaSX0Fcwg
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 8, 2023