بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان

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هطلت خلال الساعات الماضية، أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات بيش، وصبيا، وهروب، والداير بني مالك، وفيفا، والعارضة، والحرث، والعيدابي، وصامطة، والطوال، وأحد المسارحة، والريث، وأبوعريش، وضمد، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد والعباد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
🔴 من النموذج السعودي، يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على المرتفعات والمنحدرات الغربية لمناطق #جازان #عسير #الباحة
تمتد إلى مرتفعات #مكة_المكرمة (#ميسان و #الطائف)، بمشيئة الله.@emartasir @jazangov @SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/KWpPNv9vdB
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 16, 2023
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أمطار غزيرة جنوب منطقة #جازان
الأحد ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
رصد : @abuleen003 pic.twitter.com/VVgoAVkZ4K
— FAHAD (@FAHAD_1322) October 15, 2023