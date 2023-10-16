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على معظم محافظات المنطقة

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
المواطن - فريق التحرير

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هطلت خلال الساعات الماضية، أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات بيش، وصبيا، وهروب، والداير بني مالك، وفيفا، والعارضة، والحرث، والعيدابي، وصامطة، والطوال، وأحد المسارحة، والريث، وأبوعريش، وضمد، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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