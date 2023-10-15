بانيغا يخطف الأنظار في دوري روشن

واصل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الموسم الحالي، ليكون من أبرز لاعبي دوري روشن السعودي.

تألق بانيغا مع الشباب

وشارك بانيغا في 8 مباريات مع الشباب بدوري روشن السعودي، بمعدل 708 دقائق، حيث بدأ جميع المواجهات كأساسي، ولم يُستبدل في أي لقاء، ونجح في تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 23 فرصة.

وقام بانيغا بـ6 تسديدات على المرمى بدقة 50%، و543 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 85.1%، وبلغت دقة تمريراته في ساحة المنافس 76.6%، ولديه 18 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة دوري المحترفين.

وقدم بانيغا أداء دفاعيًا مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حيث قام بـ6 افتكاكات ناجحة بدقة وصلت إلى 75%، وشتت الكرة مرة، وقطع الكرة مرة، واكتسب 20 خطأ، وارتكب 7 أخطاء، ونال بطاقة صفراء وأخرى حمراء.

الشباب يستعد لمواجهة الطائي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة الطائي، يوم السبت الموافق 21 أكتوبر، عند الساعة التاسعة مساء، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الشباب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.