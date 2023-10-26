بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري على غزة.

إرجاء الهجوم

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قد أوردت، الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن إسرائيل وافقت على إرجاء الهجوم البري المتوقع على غزة حتى يتسنى لواشنطن إرسال دفاعات صاروخية للمنطقة سريعًا لحماية قواتها هناك.

وذكر تقرير الصحيفة أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار أيضًا الجهود التي تُبذل لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية الرامية لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف أن التهديدات التي تتعرض لها القوات الأمريكية تمثل مصدر قلق بالغ.

ويعتقد الجيش الأمريكي ومسؤولون آخرون أن قواتهم ستستهدفها جماعات مسلحة بمجرد بدء غزو الأراضي الفلسطينية التي تديرها حماس.

10 أنظمة دفاع جوي

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تسارع لنشر نحو عشرة أنظمة دفاع جوي في المنطقة.

وذكرت رويترز، الاثنين، أن واشنطن نصحت إسرائيل بالإحجام عن أي هجوم بري على قطاع غزة، بينما تسعى لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتتأهب لاحتمال اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.