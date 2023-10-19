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بعد إصلاح المعبر اليوم الخميس

بايدن: نتوقع دخول المساعدات لغزة غدًا

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
بايدن: نتوقع دخول المساعدات لغزة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتفقا على العمل بشكل وثيق لتشجيع استجابة “عاجلة وقوية” لنداء إنساني أطلقته الأمم المتحدة ويتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

دخول المساعدات لغزة

وتوقع الرئيس الأمريكي دخول المساعدات إلى غزة بحلول يوم غد الجمعة، “بعد الإصلاح المتوقع للمعبر اليوم الخميس”.

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كما اتفق الرئيسان على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع، فضلًا عن إعادة تأكيد التزامهما بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

تطور إيجابي

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إدخال المساعدات إلى القطاع تطور إيجابي “كنا طالبنا به”.

وأضاف شكري لـ العربية/ الحدث الأربعاء، أن مصر ستشرف مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري على دخول المساعدات، مشيرًا إلى أن هدف القاهرة هو الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كذلك قال وزير خارجية مصر: إن بلاده ستعمل على تسهيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، وأوضح أنه إذا تم إصلاح معبر رفح من جهة غزة سيعبر مزدوجو الجنسية والأجانب.

وعن موضوع تهجير سكان قطاع غزة، قال: إن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، كاشفًا وجود ضغوط على دول الجوار بشأن التهجير وليس مصر فقط.

وأوضح أن هناك اتصالات دائمة مع إسرائيل بشأن الأمور الإنسانية والأمنية والتهدئة، إضافة للتشاور مع بعض عناصر حماس المتاح الحديث معهم.

وأكد أنه سيكون للقاهرة دور بكل الملفات ومنها الأسرى والتهدئة.

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