بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

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للمرة الثانية خلال 48 ساعة أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لكن هذه المرة حثه على مواصلة العمليات العسكرية في غزة.
وبحسب شبكة CNN فإن الرئيس الأمريكي، تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إمكانية الدخول إلى قطاع غزة، دون حثه على تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة.
وفي اتصال سابق أكد الرئيس الأمريكي على دعم بلاده لتل أبيب وأعلن إرسال مساعدات مباشرة إلى إسرائيل، لكن هذه المرة تحدث مباشرة عن استمرار عمليات القتال.
وأعلن بايدن، الاثنين، أن هناك الآن ما لا يقل عن 11 مواطنًا أمريكيًا تأكد مقتلهم في إسرائيل، مضيفًا أنه من المحتمل أن يكون مواطنون أمريكيون من بين الرهائن المحتجزين في غزة.
ويحاول الرئيس بايدن وكبار مساعديه احتواء انفجار الموقف في إسرائيل، ولكنهم يتعاملون مع وضع دبلوماسي معقد على عكس أي صراع سابق بين الإسرائيليين والفلسطينيين بسبب توتر العلاقات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
من جهة أخرى دعا عضو من اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الائتلافية يوم الثلاثاء إلى ضم سياسيين معارضين للحكومة في إطار جهود إحلال الاستقرار بإسرائيل التي تشن حربًا في غزة.
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء الائتلاف الحكومي المشاركين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافقوا على تشكيل حكومة جديدة تكون بمثابة “حكومة حرب”.
وكانت المعارضة الإسرائيلية أبدت استعدادها للدخول في مثل هذه الحكومة، وعقد نتنياهو اجتماعات بهذا الخصوص مع زعيم المعارضة يائير لابيد.