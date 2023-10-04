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في بطولة دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يؤكد صدارة المجموعة الأولى بثنائية في كوبنهاجن

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
بايرن ميونخ يؤكد صدارة المجموعة الأولى بثنائية في كوبنهاجن
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني في تحقيق فوز ثمين على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي بهدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، سجل فريق كوبنهاجن الهدف الأول في الدقيقة الـ56 عبر اللاعب لوكاس ليراجير.

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وظل البايرن يقاتل بكل قوة حتى نجح اللاعب الألماني جمال موسيالا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ66 ثم تمكن اللاعب الفرنسي ماتياس تيل من إحراز الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة الـ84.

بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن - 12

وبعد المباراة، أصبح رصيد البايرن 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد فريق كوبنهاجن عند نقطة في المركز الثالث.

جمال موسيالا

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