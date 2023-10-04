بايرن ميونخ يؤكد صدارة المجموعة الأولى بثنائية في كوبنهاجن

نجح الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني في تحقيق فوز ثمين على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي بهدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، سجل فريق كوبنهاجن الهدف الأول في الدقيقة الـ56 عبر اللاعب لوكاس ليراجير.

بايرن ميونخ يعود لألمانيا بالنقاط الـ3

وظل البايرن يقاتل بكل قوة حتى نجح اللاعب الألماني جمال موسيالا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ66 ثم تمكن اللاعب الفرنسي ماتياس تيل من إحراز الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة الـ84.

وبعد المباراة، أصبح رصيد البايرن 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد فريق كوبنهاجن عند نقطة في المركز الثالث.