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في ثامن جولات الدوري الألماني

بايرن ميونخ يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم ماينز بثلاثية

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
بايرن ميونخ يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم ماينز بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على مضيفه ماينز بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

بايرن ميونخ ضد ماينز

البايرن سجل هدفين عبر كل من كينجسلي كومان وهاري كين في الدقيقتين الـ11 والـ17، بينما سجل أنتوني كاسي الهدف الوحيد لفريق ماينز في الدقيقة الـ44.

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وفي الشوط الثاني، واصل فريق البايرن ضغطه ليسجل الهدف الثالث عبر نجمه ليون جورتسيكا في الدقيقة الـ60.

وبعد المباراة، أصبح رصيد البايرن 20 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فريق ماينز عند نقطتين في المركز الـ17 ” قبل الأخير”.

جورتسيكا - بايرن ميونخ ضد ماينز

نتائج مباريات الجولة الثامنة 

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني انطلقت بداية من أمس بفوز بوروسيا دورتموند على فيردر بريمن بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم السبت، فاز باير ليفركوزن على فولفسبورغ بهدفين لهدف، وفاز فرايبورج على بوخوم بهدفين لهدف، وفاز آينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم بثلاثية لهدف، وفاز شتوتجارت على يونيون برلين بثلاثية دون رد، وفاز لايبزيج على دارمشتات بثلاثية لهدف، بينما فاز البايرن على ماينز بثلاثية لهدف.

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