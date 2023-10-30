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لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

بتوجيه من ولي العهد.. خالد بن سلمان يصل واشنطن في زيارة رسمية

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
بتوجيه من ولي العهد.. خالد بن سلمان يصل واشنطن في زيارة رسمية
المواطن - واس

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارةٍ رسمية، وذلك بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الأمريكيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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