بثنائية ميتروفيتش .. صربيا تستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب الجبل الأسود

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حقق منتخب صربيا فوزًا كبيرًا على ضيفه منتخب الجبل الأسود بنتيجة 3/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وافتتح المنتخب الصربي التسجيل عبر اللاعب ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال في الدقيقة الـ9.
وعند حلول الدقيقة الـ36 سجل منتخب الجبل الأسود، هدف التعادل عبر اللاعب ستيفان يوفيتيتش.
وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الصربي هدفين عبر كل من ميتروفيتش ودوشان تاديتش في الدقيقتين الـ 73 والـ77.
وبعد الفوز، أصبح رصيد المنتخب الصربي 13 نقطة في المركز الثاني في المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد منتخب الجبل الأسود عند 8 نقاط في المركز الثالث.