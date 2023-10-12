Icon

فهد المولد يسعى لاستعادة بريقه مع الأخضر Icon السعودية حنان بلخي أول امرأة تتولى المنصب الأكثر صعوبة بمنظمة الصحة العالمية Icon تنفيذ التقويم الذاتي قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.. 5 مستهدفات رئيسية Icon بجهود محمد بن سلمان.. استراتيجية عسير قمم وشيم تخطو إلى الأمام Icon توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحد الأقصى للدعم Icon هروب العمالة المنزلية ظاهرة بحاجة إلى حسم وعقوبة رادعة Icon سقوط 1354 شخصًا حصيلة الغارات الجوية الإسرائيلية باليوم السادس Icon لقطات موجعة لأم من غزة: أطفالي قُتلوا قبل أن يأكلوا Icon ظهور مشكلة ثالثة في هواتف آيفون 15 والحل استبداله بآخر Icon دور بنزيما في الاتحاد يدفع حمدالله لطلب الرحيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد إعلان إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

بجهود محمد بن سلمان.. استراتيجية عسير قمم وشيم تخطو إلى الأمام

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
بجهود محمد بن سلمان.. استراتيجية عسير قمم وشيم تخطو إلى الأمام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

إنجازات تتوالى على أرض السعودية تحت مظلة رؤية 2030 ومهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان آخرها إعلان سموه إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

استراتيجية عسير قمم وشيم

ويأتي إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- للمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد في إطار دعم ومتابعة سموه لتحقيق استراتيجية عسير “قمم وشيم”، والاستراتيجية الوطنية للطيران التي أطلقهما سموه عام 2021، حيث سيسهم المخطط العام الجديد في تحسين جودة الحياة لساكني المنطقة، وتعزيز السياحة للوصول إلى 10 ملايين سائح من داخل وخارج المملكة، والمتسقة مع رؤية السعودية 2030.

قد يهمّك أيضاً
بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية

بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية

ترتيب الدوري الإسباني بعد ختام مباريات الجولة التاسعة

ترتيب الدوري الإسباني بعد ختام مباريات الجولة التاسعة

هذا ويعكس إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- للمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد اهتمامه بأصالة منطقة عسير وإبراز تميزها الثقافي العريق، كما يعكس ذلك أهمية منطقة عسير وما تشهده من نقلات نوعية وتحولات إيجابية على كافة الأصعدة.

واجهة سياحية جاذبة

ويؤكد المراقبون، أيضاً أن إطلاق سمو ولي العهد –حفظه الله- للمخطط العام لمطار أبها الجديد، تعزيزاً لريادة منطقة عسير وجعلها واجهة سياحية جاذبة على مدار العام، ومحققة لمستهدفات الاستراتيجيات الوطنية للسياحة والطيران والنقل والخدمات اللوجستية.

أيضا يهدف المطار الجديد إلى جعل مدينة أبها رائدة على كافة المستويات، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجيات الوطنيـة للطيران والسياحة المتوائمة مع استراتيجية عسير “قمم وشيم”، ولدور مطار أبها الدولي في جذب السياحة لمنطقة عسير وتنميتها.

تصميم مطار أبها الجديد

أما عن تصميم مطار أبها الدولي الجديد، فقد جاء متسـقـاً مـع الهوية المعمارية لمنطقة عسير، لكي يصبح أيقونة سياحية جاذبة ومفعلاً رئيساً لتعزيز السياحة بالمنطقة، وذلك بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-.

13 مليون مسافر سنوياً

ويؤكد الخبراء، أن المطار سيكون قادراً بإذن الله على استيعاب أكثر من 13 مليون مسافر سنوياً مقارنة بالقدرة الحالية التي تقارب 1,5 مليون مسافر، بزيادة تقارب عشرة أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى خدمة أكثر من 90 ألف رحلة سنوياً مقارنة بـ30 ألف رحلة حالياً، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف عدد الرحلات الحالية.

هذا ويتضمن المشروع بناء صالة جديدة تصل مساحتها إلـى 65 ألف متر مربع مقارنة بـ10٫5 آلاف متر مربع التي تبلغها مسـاحة الصالة الحالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة
السعودية اليوم

تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة

السعودية اليوم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك مثال رائع للتبادل الثقافي
السعودية اليوم

السفارة الأمريكية: حفل روائع الأوركسترا السعودية بنيويورك...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ193 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم
الرياضة

إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم

الرياضة
4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات آبل السابقة
تكنولوجيا

4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات...

تكنولوجيا
أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن الشاشة منذ 3 سنوات
مشاهير

أسرة عادل إمام تكشف سر غيابه عن...

مشاهير
أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير
حصاد اليوم

أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر...

حصاد اليوم