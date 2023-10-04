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6 شعراء، من السعودية في الحلقة الأولى

بحضور البدر.. انطلاق النسخة الثانية من شاعر الراية في حفل استثنائي

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
بحضور البدر.. انطلاق النسخة الثانية من شاعر الراية في حفل استثنائي
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون برنامج شاعر الراية بنسخته الثانية بعد ترقب كبير من الأوساط الشعرية والساحة الإعلامية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة بدر بن عبد المحسن الحضارية، كما احتضن مسرح جامعة الإمام محمد بن سعود في الحلقة الأولى للبرنامج 6 شعراء، من المملكة العربية السعودية عايض بن عائشة، عبد الله الروقي، مسهوج الشمري، فهد قطنان، ومن دولة الكويت خالد بن طفلان ومن دولة الإمارات المتسابق علي المري.

حضور ورعاية البدر

كما حظيت الحلقة الأولى من البرنامج برعاية الشخصية الرمزية مهندس الكلمة الشاعر والأمير بدر بن عبد المحسن الذي رسم بالقصيد لوحات وطنية وإبداعية، وحضور الأمير سعد آل سعود ومعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور أحمد بن سالم العامري ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ: محمد بن فهد الحارثي؛ كما تفردت الحلقة بمشاركة نجم شاعر الراية للموسم الأول وبطلها الشاعر الكويتي “مزيد الوسمي” حيث شارك بأبيات وجهها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

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فرسان شاعر الراية

وتضمنت الحلقة الإعلان عن أسماء الـ 30 شاعرًا من فرسان الراية المشاركين بالمسابقة بموسمها الثاني؛ كما تم الكشف أيضًا عن آلية البرنامج ومراحله، إضافة إلى التعرف على إعادة التعريف بمسابقة المشهد مع عرض مشهد الحلقة والذي كان للمجندة السعودية التي شاركت في إجلاء الرعايا السعوديين والأجانب إبان التوترات الأمنية التي شهدتها جمهورية السودان في وقت سابق حيث بلغ عدد المشاركين فيها ما يزيد عن 1200 مشترك في خلال ساعة ونصف أثناء عرض الحلقة.

كما تألق نجوم البرنامج في تقديمه من خلال الإعلاميين سعيد بن مانع والمتألقة نهى نبيل والإعلامي الشاب سلطان الهميلي، وشهدت الحلقة ظهور أول مميز لعضو لجنة التحكيم المنظم حديثًا في هذه النسخة د. سعيد السريحي وكل من الأساتذة ناصر السبيعي وخالد المريخي ونايف صقر حيث أشهروا أسهم النقد والمناقشة والتقييم للمتسابقين.

كما خطف المتسابق مسهوج الدوح الشمري بطاقة التأهل من قبل لجنة التحكيم للمرحلة القادمة في أولى أمسيات شاعر الراية، وتحفظت اللجنة عن إعطاء كرت الراية لأحد المتسابقين الخمسة المتبقين ليتم دخولهم في تصويت الجمهور والذي يستمر حتى الحلقة الثانية.

 

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