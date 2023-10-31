بدء إعداد جدول الاختبارات في الفصل الدراسي الأول

بدأت بعض الإدارات التعليمية في إعداد جدول الاختبارات الشفهية والعملية والاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول الذي شارف على الانتهاء.

ونشرت العديد من المدارس عبر منصاتها الإلكترونية نماذج من جدول الاختبارات والتعليمات المنظمة لأداء تلك الاختبارات والتي تشمل أن يعقد الاختبار خلال اليوم الدراسي، مع ضرورة التقيد بالسلوك السليم وعدم الغش أو رمي الكتب أو عدم المحافظة عليها حتى لا يتعرض للحسم من درجات السلوك.

جدول الاختبارات

ومن المقرر أن تكون بداية الاختبارات الشفهية والعملية يوم الثلاثاء 1445/4/23هـ. فيما ستكون بداية الاختبارات النهائية يوم الأحد 1445/4/28هـ. على أن تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 144/5/2هـ بحسب التقويم الدراسي.

نهاية الفصل الدراسي الأول

يذكر أنه تبقى أيام قليلة تفصلنا عن نهاية الفصل الدراسي الأول فيما لم يتبق سوى أسابيع قليلة عن بداية الاختبارات النهائية للفصل الأول.

وسوف تشهد الأيام المتبقية من هذا الفصل إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 1445/4/18هـ على أن تكون العودة يوم الأحد 1445/4/21 هـ.

بداية الفصل الدراسي الثاني

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.