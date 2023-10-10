بدء إيداع حساب المواطن دفعة أكتوبر شاملًا الدعم الإضافي

بدأ- قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر شاملًا الدعم الإضافي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

تمديد الدعم الإضافي

وانطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه المواطنين والمواطنات، وتلمسًا لاحتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

حد الدخل المانع

وأوضح حساب المواطن أنه تم تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

استعلام نتائج الأهلية

وكان البرنامج أعلن الأحد نتائج الأهلية داعيًا الراغبين في التحقق من نتائج الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط والاستعلام عن نتائج الأهلية ترقبًا للحصول على الدعم اليوم الثلاثاء.