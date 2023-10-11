بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية لـ 2.4 مليون سهم

بدأ اليوم الأربعاء، اكتتاب أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في السوق السعودية الرئيسية، وينتهي يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023م.

الاكتتاب في أسهم سال

وأوضحت الشركة، في بيان لها عبر “تداول”، أنه تم تخصيص 2.4 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.

سعر طرح سال النهائي

وتحدد السعر النهائي لطرح “سال السعودية” بـ 106 ريالات للسهم الواحد.

كذلك عينت “سال السعودية” الجهات المستلمة للاكتتاب وهي بنوك السعودي الأول والأهلي السعودي وبنك الرياض ومصرف الراجحي، بالإضافة إلى البنك العربي الوطني.

وتتمثل عملية الطرح في “سال السعودية” ببيع 24 مليون سهم عادي من أسهم الشركة “أسهم الطرح”، وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

بناء سجل الأوامر

وتابع بيان الشركة، أنه تمت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بنسبة تغطية بلغت حوالي 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

هذا وبلغ عدد أسهم طرح “سال السعودية” التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

ووفقا لبيان شركة سال فإنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح.