كريستيانو رونالدو يُنافس باتنا على جائزة الأفضل في سبتمبر تحول بوصلة الوظائف نحو القطاع الخاص والاتصالات والتعليم في الصدارة بدء بيع تذاكر مباريات يورو 2024 غدًا شكاوى مستفيدي “مساند”.. عاملة ترفض العمل وسائق لا يعرف القيادة موعد مباراة فولهام ضد تشيلسي والقنوات الناقلة التشكيل المتوقع للاتحاد بـ دوري أبطال آسيا وصفة الكركم والفازلين لعلاج الهالات السوداء الاتحاد يستهدف الفوز الرابع ضد سباهان وظائف شاغرة في مستشفى الهيئة الملكية بينبع رقم تاريخي يُحفز النصر ضد استقلول
تنتظر الجماهير بدء عملية بيع تذاكر مباريات يورو 2024 “كأس الأمم الأوروبية”، يوم غد الثلاثاء، حيث سيتم طرح الدفعة الأولى، والتي تُقدر بـ1.2 مليون تذكرة.
ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر مباريات يورو 2024، بداية من يوم غد، بأسعار تبدأ من 30 يورو، وهو أقل سعر لتذكرة لقاء في مرحلة المجموعات، وألفين يورو سعر التذكرة المميزة للمباراة النهائية.
ويستطيع كل مشجع أن يطلب 4 تذاكر في المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر يورو 2024، والتي ستستمر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري، ثم يتم إجراء القرعة، حيث يتوقع أن تتجاوز الطلبات عدد التذاكر المطروحة.
وسيكون هناك مرحلة أخرى من عملية بيع تذاكر مباريات البطولة، بعد قرعة مرحلة المجموعات التي ستُقام، في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، في مدينة هامبورغ الألمانية.
وتم تحديد مواعيد وأماكن 3 مباريات فقط في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأوروبية، وهي الخاصة بـ المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، المتأهل بشكل مباشر، باعتباره ممثل البلد المستضيف.
وستُقام منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية في يونيو ويوليو 2024، في 10 مدن ألمانية بمشاركة 24 منتخبًا، وستشهد إقامة 51 مباراة.