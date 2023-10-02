بدء بيع تذاكر مباريات يورو 2024 غدًا

تنتظر الجماهير بدء عملية بيع تذاكر مباريات يورو 2024 “كأس الأمم الأوروبية”، يوم غد الثلاثاء، حيث سيتم طرح الدفعة الأولى، والتي تُقدر بـ1.2 مليون تذكرة.

طرح تذاكر مباريات يورو 2024

ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر مباريات يورو 2024، بداية من يوم غد، بأسعار تبدأ من 30 يورو، وهو أقل سعر لتذكرة لقاء في مرحلة المجموعات، وألفين يورو سعر التذكرة المميزة للمباراة النهائية.

ويستطيع كل مشجع أن يطلب 4 تذاكر في المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر يورو 2024، والتي ستستمر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري، ثم يتم إجراء القرعة، حيث يتوقع أن تتجاوز الطلبات عدد التذاكر المطروحة.

وسيكون هناك مرحلة أخرى من عملية بيع تذاكر مباريات البطولة، بعد قرعة مرحلة المجموعات التي ستُقام، في الثاني من شهر ديسمبر المقبل، في مدينة هامبورغ الألمانية.

يورو 2024 في ألمانيا

وتم تحديد مواعيد وأماكن 3 مباريات فقط في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأوروبية، وهي الخاصة بـ المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، المتأهل بشكل مباشر، باعتباره ممثل البلد المستضيف.

وستُقام منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية في يونيو ويوليو 2024، في 10 مدن ألمانية بمشاركة 24 منتخبًا، وستشهد إقامة 51 مباراة.