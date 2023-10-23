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المعلمات على رأس العمل يوم 30 أكتوبر

بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ اليوم الاثنين، تسجيل المعلمين لمن هم على رأس العمل في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات، فيما يكون التسجيل للجميع بداية من 10/ 4/ 1445هـ الموافق 25 أكتوبر 2023م.

تسجيل النساء

ويكون التسجيل للمعلمات على رأس العمل في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات 15/ 4/ 1445هـ الموافق 30 أكتوبر 2023م، ويكون للجميع 17/ 4/ 1445هـ الموافق 1 نوفمبر 2023م.

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استمرار التسجيل

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب في وقت سابق إلى أن التسجيل في الاختبارات يستمر للجميع حتى 24 يناير 2024م.

تسهيل الإجراءات

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت عن تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

يأتي ذلك تسهيلًا لإجراءات إصدار الرخصة بحذف شرط عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، إضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة، حيث تضمن بأن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.

مدة سريان الرخصة

ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة.

والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.

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