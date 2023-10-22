بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص بعض المركبات

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بدأ اليوم تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءًا من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024 م.
ويشارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
الجدير بالذكر أنه تم تقسيم المقابل المالي السنوي إلى خمس مستويات وفقا لاستهلاك المركبة للوقود بحيث لن يتم احتساب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك.
وللاطلاع على المزيد من التفاصيل يمكن زيارة منصة “مركبتي” على الرابط هنا التي تقدم العديد من الخدمات والمعلومات الخاصة بالمقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات، أبرزها نبذة تعريفية عن المقابل المالي، والاستعلام عن قيمة المقابل المالي، والحاسبة التقديرية.
هو مقابل سنوي يضاف عند إصدار وتجديد رخصة سير المركبة وتتراوح قيمته ما بين 0 و190 ريالاً، حيث يهدف إلى تحفيز التوجه نحو امتلاك المركبات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وبالتالي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للمملكة. يعفى من هذا المقابل المركبات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود.
ويمكن الاستعلام عن قيمة المقابل المالي المفروضة على المركبة من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر المنصة أو من خلال تطبيق تأكد عبر المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريع (QR Code) الموجود في بطاقة اقتصاد الوقود (ملصق على الزجاج الخلفي الأيسر للمركبة).