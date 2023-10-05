Icon

بدء رد فائض الاكتتاب في شركة أديس القابضة Icon مراكز الاتصال التابعة لـ STC تعلن 1560 وظيفة Icon 4 أشياء لا تسوينها مع زوجك .. تضرك وتقلل من أنوثتك Icon بنزيما عن استضافة السعودية للمونديال: ستكون نسخة مذهلة Icon لقطات لأسرع غواصة خاصة في العالم Icon تتويج عبدالملك آل مرضي بأول ميدالية سعودية في الجوجيتسو بالآسيوية Icon محرز وفيرمينو وماكسيمان يمثلون 80% من قوة الأهلي Icon عبدالملك آل مرضي يحصد برونزية في هانغشتو 2022 Icon حكام مباريات اليوم في افتتاح الجولة التاسعة بدوري روشن Icon مشاهد مروعة لثالث أقوى إعصار في العالم يضرب تايوان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد

بدء رد فائض الاكتتاب في شركة أديس القابضة

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
بدء رد فائض الاكتتاب في شركة أديس القابضة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت مساء اليوم الخميس، عملية رد فائض الاكتتاب في شركة أديس القابضة، حيث كان من المقرر أن يتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 .

اكتتاب أديس القابضة

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية وشركة جي بي مورغان العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أديس القابضة- “أديس” عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد.

قد يهمّك أيضاً
أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد على محافظة أملج

أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد على محافظة أملج

2500 مهاجر بين غريق ومفقود خلال عام 2023

2500 مهاجر بين غريق ومفقود خلال عام 2023

وبحسب بيان على “تداول “، ، فإن نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في “أديس القابضة” بلغت 983.83%، بقيمة إجمالية لطلبات الأفراد 4.499 مليار ريال، وبلغ عدد المشاركين الأفراد 1,307,676 مشترك.

ويبلغ التخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد في اكتتاب “أديس القابضة”، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 6.4951%.

طرح الأسهم

كانت “أديس القابضة” قد طرحت نحو 338.72 مليون سهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

وبدأت فترة اكتتاب شريحة الأفراد في “أديس القابضة” يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، وانتهت يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة نحو 33.87 مليون سهم تشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 13.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا
العالم

سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا

العالم
الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة
السعودية اليوم

الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة

السعودية اليوم
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4...

السعودية اليوم
مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة بحي الملك فهد
السعودية اليوم

مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة...

السعودية اليوم
موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس
الرياضة

موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان...

الرياضة
طفل يحمل شقيقته لحمايتها من حرارة الأرض
السعودية اليوم

طفل يحمل شقيقته لحمايتها من حرارة الأرض

السعودية اليوم
هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي إبداعك
السعودية اليوم

هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي...

السعودية اليوم