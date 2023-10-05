بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين

بدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة صباح اليوم عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين”، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

نسبة الخطورة

وأوضح د. عبد الله الربيعة رئيس الفريق الطبي، المشرف على فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين، اليوم الخميس، أن نسبة الخطورة في عملية فصل التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” 35% وتعتبر عالية الخطورة، وكلنا ثقة بقدرات فريقنا الطبي.

التوأم السيامي التنزاني

وأضاف الربيعة، لقناة “الإخبارية”، نحن الآن في غرفة العمليات، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، ونقف الآن خارج غرفة العمليات المخصصة لفصل التوأم التنزاني حسن وحسين.

وتابع الربيعة “هذه العملية هي رقم 59 في سلسلة حافلة من النجاحات في هذا الوطن الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين”.

حالة معقدة

واستكمل “هذه الحالة حالة معقدة لعدة أسباب أولا التوأم لديهم اشتراك كبير جدًا في أسفل الصدر البطن والحوض، وهنالك طرف سفلي واحد لكل توأم، وهناك أيضا طرف سفلي مشوه بين التوأم، وهناك اشتراك في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي، هناك فقط عضو ذكري واحد مشترك، هنالك ضمور وعدم تخلق لجدار أسفل البطن وجدار المثانة السفلي”.

وتابع أن هذه التحديات الكبيرة تجعل نسبة الخطورة أولا تصل إلى 35% وتعتبر عالية، وكذلك تتطلب فحوصات وتخطيط مسبق وهو ما قام به زملائي وزميلاتي أعضاء الفريق الطبي.

وواصل الربيعة بقوله “نحن اليوم خططنا لإجراء العملية، وسوف تُجرى بفريق طبي يصل إلى 35 شخصاً من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية الطبية”.

مراحل عملية الفصل

وأشار إلى أنه تم تقسيم العملية إلى 9 مراحل، الآن بدأت مرحلة التخدير وهي المرحلة الأولى، تليها المراحل الأخرى، وأنا شخصياً متفائل بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم تسجيل نجاح للمملكة العربية السعودية في هذا اليوم المبارك.