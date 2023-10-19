بديلان لـ نيمار على رادار الهلال

يفكر نادي الهلال في التعاقد مع بديل للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة منتخب البرازيل الأخيرة.

ويرغب الهلال في ضم إما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

تفاصيل إصابة نيمار

وأعلن نادي الهلال بالأمس، أن الفحوصات الطبية التي أجراها النجم البرازيلي أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وسيخضع لعملية جراحية لاحقًا، مؤكدًا أن مدة البرنامج العلاج ستتحدد بعد العملية، حيث من المتوقع غيابه لمدة تتراوح من 7 إلى 9 شهور.

وانضم النجم البرازيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وشارك معه في 5 مباريات بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 4 أهداف.