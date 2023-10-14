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بعد تردد أنباء عن غيابه عن المباراة

بديل سالم الدوسري في مباراة الهلال والحزم

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
بديل سالم الدوسري في مباراة الهلال والحزم
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال قد يتجه لاختيار بديل للاعب سالم الدوسري في مباراة الهلال والحزم المقرر إقامتها يوم 30 أكتوبر الجاري في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت تقارير ذكرت أن الدوسري يُفضل عدم المشاركة في مباراة الحزم وذلك لاستعداده للسفر إلى قطر لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا الذي يقام يوم 31 أكتوبر.

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خطة جيسوس

المدرب جيسوس قد يتجه لاختيار البرازيلي نيمار ومواطنه ميشايل ديلجادو كبديل للدوسري مع الدفع بالصربي ألكسندر ميتروفيتش كمهاجم وحيد أمام الحزم، حيث يبحث أزرق الرياض عن الفوز والتأهل لربع نهائي كأس الملك.

وفي سياق آخر، يرغب الهلال في تحقيق إنجاز مميز وذلك في حال فاز الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2022.

وسبق لـ الهلال أن قدم 4 لاعبين توجوا بتلك الجائزة وهم ” نواف التمياط في عام 2000، ياسر القحطاني عام 2007، ناصر الشمراني 2014، عمر خربين 2017″.

ويريد الهلال أن يكون النادي الوحيد في قارة آسيا الذي قدم 5 لاعبين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وذلك في حال نال الدوسري الجائزة.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين -
ميشايل

سالم الدوسري ينافس نجمي الدحيل وملبورن

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022، وضمت كلًا من؛ سالم الدوسري، ونجم الدحيل القطري، المعز علي، ونجم ملبورن الأسترالي، ماثيو ليكي.

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن سالم الدوسري قائلًا:” قام بدور محوري في فوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر، على الأرجنتين التي توجت لاحقًا بلقب البطولة”.

وأضاف الاتحاد الآسيوي: ” الدوسري ساهم أيضًا في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، ونجح في تسجيل هدفين خلال المباراة أمام فلامينغو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية”.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

 

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