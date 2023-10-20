بديل نواف العقيدي في مباراة ضمك

اتخذ المدرب لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، قرارًا بتحديد بديل الحارس نواف العقيدي للمشاركة في مباراة النصر وضمك غدًا السبت في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكر الإعلامي “عبدالعزيز العصيمي” عبر حسابه في منصة “إكس” أن المدرب كاسترو سيختار الحارس راغد النجار ليحل بديلًا للعقيدي في مواجهة ضمك.

نواف العقيدي لم يشارك بالتوقف الدولي

وكان المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قرر استبعاد الحارس العقيدي من قائمة الأخضر لمعسكر البرتغال بسبب الإصابة.

وفي ظل هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي: “العقيدي حارس جيد ولكن أخطاءه كثيرة خاصة في الخروج من المرمى، أطالب النصر بضم حارس آخر بدلًا منه في يناير المقبل.

وأضاف الرشيدي: “النصر تعاقد مع الحارس راغد النجار ومن ثم لا يشارك في المباريات، هذا شيء يدعو للدهشة”.

يذكر أن الحارس وليد عبدالله لا يشارك بصفة أساسية مع النصر بجانب غياب راغد النجار عن مباريات العالمي في الفترة الأخيرة.