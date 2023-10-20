بديل نواف العقيدي في مباراة ضمك سكني يُجيب عن 3 أسئلة هامة منها نقل المديونية سبب زيارة سعيد العويران لنادي الهلال رغم الهجوم عليه القنوات الناقلة لـ مباراة إشبيلية ضد الريال البنتاجون: صواريخ أطلقت من اليمن يعتقد أنها كانت تستهدف إسرائيل علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية جماهير الإسماعيلي تنعى بشير عبدالصمد 13 طاروحًا يبيعون صقرين في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور قتلى في حرم كنيسة بغزة بعد غارة إسرائيلية مدة غياب سلمان الفرج المتوقعة
اتخذ المدرب لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، قرارًا بتحديد بديل الحارس نواف العقيدي للمشاركة في مباراة النصر وضمك غدًا السبت في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وذكر الإعلامي “عبدالعزيز العصيمي” عبر حسابه في منصة “إكس” أن المدرب كاسترو سيختار الحارس راغد النجار ليحل بديلًا للعقيدي في مواجهة ضمك.
وكان المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قرر استبعاد الحارس العقيدي من قائمة الأخضر لمعسكر البرتغال بسبب الإصابة.
وفي ظل هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي: “العقيدي حارس جيد ولكن أخطاءه كثيرة خاصة في الخروج من المرمى، أطالب النصر بضم حارس آخر بدلًا منه في يناير المقبل.
وأضاف الرشيدي: “النصر تعاقد مع الحارس راغد النجار ومن ثم لا يشارك في المباريات، هذا شيء يدعو للدهشة”.
يذكر أن الحارس وليد عبدالله لا يشارك بصفة أساسية مع النصر بجانب غياب راغد النجار عن مباريات العالمي في الفترة الأخيرة.