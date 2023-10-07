بديل نيمار في مباراة الأخدود ضد الهلال

استقر المدير الفني للزعيم، البرتغالي خورخي جيسوس، على بديل النجم البرازيلي نيمار، خلال مباراة الأخدود ضد الهلال اليوم.

مباراة الأخدود ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأخدود ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

سافيتش يعوض غياب نيمار

وتشهد مباراة الأخدود ضد الهلال اليوم، غياب نيمار الذي سافر إلى البرازيل لظروف عائلية، حيث سيدفع بالصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بدلًا منه، كما سيعود سالم الدوسري والبرتغالي روبن نيفيز للتشكيل الأساسي.

ويتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، روبن نيفيز، سالم الدوسري، سافيتش، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.