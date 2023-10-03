براجا وسوسيداد يحققان الفوز في افتتاحية مباريات اليوم بـ دوري أبطال أوروبا

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افتتح فريقا سبورتينج براجا البرتغالي وريال سوسيداد الإسباني مبارياتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا اليوم، بالفوز على كل من يونيون برلين الألماني وريد بول سالزبورغ النمساوي على الترتيب.
وهزم براجا، فريق يونيون برلين بنتيجة 3- 2، حيث سجل للفريق البرتغالي كل من سيكو نياكاتي وبروما وأندري كاسترو، بينما سجل لفريق يونيون برلين اللاعب شيرالدو بيكر.
بينما فاز سوسيداد على ريد بول سالزبورغ بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما كل من ميكيل أويارزابال وبرايس مينديز.
وتُقام حاليًّا مباريات “مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد غلطة سراي التركي، إنتر ميلان الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي، آيندهوفن الهولندي ضد إشبيلية الإسباني، لانس الفرنسي ضد آرسنال الإنجليزي، كوبنهاجن الدنماركي ضد بايرن ميونخ الألماني، نابولي الإيطالي ضد ريال مدريد”.
وفي الغد، تُقام مباراتا “أتلتيكو مدريد الإسباني ضد فينورد الهولندي” و”أنتويرب البلجيكي ضد شاختار الأوكراني” في الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.
بينما في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباريات “نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني ضد ميلان الإيطالي، بورتو البرتغالي ضد برشلونة الإسباني، سيلتيك الإسكتلندي ضد لاتسيو الإيطالي، النجم الأحمر الصربي ضد يونج بويز السويسري، لايبزيج الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي”.