برامج ثقافية وعروض تنافسية في أندية الهواة المسرحي بالرياض

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان “أندية الهواة المسرحي”، الذي سيقام على مسرح جامعة الملك سعود بالرياض خلال الفترة من 4 إلى 12 يناير 2024؛ لتمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروضٍ مسرحية مميزة في إطار تنافُسيّ، وخلق بيئةٍ داعمةٍ ومنتجة للمسرحيين السعوديين؛ مما يؤدي إلى زيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي، وإثراء المشهد الثقافي والفني بالمملكة.

أهمية كبيرة

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، سلطان البازعي، أن لمهرجان أندية الهواة المسرحي أهمية كبيرة بالنسبة للهيئة؛ لأنه يلتقي مع أهدافها الإستراتيجية؛ التي تنصّ على تعزيز كمية المحتوى المحلي وتنوعه مع ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة، ودعم الإنتاج المحلي للمسرح السعودي، والنهوض بحركة النقد المسرحي، بالإضافة إلى اكتشاف وتطوير المواهب”، لافتًا إلى أن المهرجان سيعمل على دعم الأعمال المسرحية لأندية الهواة المسرحية، إضافة إلى تطويرها عبر البرنامج التدريبي الاستباقي، والورش التدريبية المصاحبة. مثنيًا على الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة لتمكين قطاع الهوايات الثقافية في المملكة.

برامج ثقافية وتدريبية

ويتضمن مهرجان “أندية الهواة المسرحي” برامج ثقافية وتدريبية، إضافةً إلى العروض المسرحية المتنافسة، كما تصاحبه مسابقة لأندية الهواة المسرحية التي سيتاح التسجيل فيها لجميع أندية الهواة المسرحية المسجلة في البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، والتي سيُقبل منها فقط ثمانية أندية للدخول في المسابقة بعد فرزها من قبل لجنة متخصصة.

ويتوافق هذا المهرجان مع تطلعات الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى دمج ثقافة المسرح والفنون الأدائية في نمط الحياة اليومية لجميع المواطنين والمقيمين، وتحقيق جودة الحياة لجميع فئات المجتمع العامة.