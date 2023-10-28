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ضمن منافسات الدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد يدفعان القوة الضاربة

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
برشلونة وريال مدريد يدفعان القوة الضاربة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان تشافي هيرنانديز وكارلو أنشيلوتي عن التشكيل الرسمي لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة برشلونة وريال مدريد

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة وريال مدريد، عند الساعة 5:15 مساء اليوم بتوقيت السعودية، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وقبل كلاسيكو اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

برشلونة ضد ريال مدريد - برشلونة وريال مدريد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @realmadriden

التشكيل الرسمي للكلاسيكو

وقرر أنشيلوتي، الدفع بالنجم كامافينجا في التشكيل الأساسي، وفضل البدء بالمخضرم توني كروس، فيما وضع تشافي هيرنانديز، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة وريال مدريد، كالتالي؛ تير شتيجن، أراوخو، كريستنسن، مارتينيز، بالدي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان، جافي، جواو كانسيلو، جواو فيليكس وفيران توريس.

برشلونة
تشكيل برشلونة – المصدر @FCBarcelona

على الجانب الآخر، جاء تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو، كالتالي؛ كيبا، فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، توني كروس، تشواميني، فالفيردي، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.

ريال مدريد
تشكيل الريال – المصدر @realmadriden

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