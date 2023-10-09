برشلونة يفقد كوندي في الكلاسيكو

كشف نادي برشلونة، اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، جول كوندي خلال مواجهة غرناطة.

تفاصيل إصابة كوندي

وشارك جول كوندي بشكل أساسي في مباراة برشلونة ضد غرناطة، وتعرض لإصابة قوية مع نهاية أحداث الشوط الأول، قبل أن يخضع اليوم لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة.

وأوضح نادي برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الفحوصات التي خضع لها كوندي، أظهرت معاناته من التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، وتتوقف مدة غيابه على وتيرة تعافيه.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن مدة غياب كوندي عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ستكون شهرًا، وبالتالي تأكد غيابه عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

تعادل برشلونة ضد غرناطة

ولعب برشلونة ضد غرناطة بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وخطف الفريق الكتالوني تعادلًا قاتلًا، بعدما كانت متأخرًا بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق 3 نقاطة عن ريال مدريد المتصدر، ونقطة عن جيرونا الوصيف.