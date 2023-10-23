برشلونة يهزم أتلتيك بلباو بصعوبة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

برشلونة ضد بلباو

الشوط الأول من المباراة كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب مارك جويو في إحراز الهدف الوحيد للبارشا في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة.

وبعد اللقاء، أصبح رصيد البارشا 24 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بلباو عند 17 نقطة في المركز السادس.