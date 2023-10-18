ولي العهد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية برنامج ريف يوضح القطاعات المدعومة في تبوك.. 7 خطوات للتسجيل أرقام مميزة لـ تاليسكا بدوري روشن تفاصيل وأهداف جدول الجزاءات لـ9 مخالفات بلدية بمكة المشاركون بـ منتدى الرياضة والسلام: السعودية باتت مركزًا للأحداث العالمية أكثر المدربين تواجدًا في دوري روشن إيغور بيسكان مدربًا لـ الشباب رسميًا قريبًا.. ميزة البحث في علامة تبويب التحديثات تصل واتساب ليونيل ميسي الهداف التاريخي لتصفيات أمريكا الجنوبية الهلال ينتظر نتائج فحوصات إصابة نيمار
تفاعل برنامج ريف مع استفسارات المواطنين بشأن القطاعات المستهدفة بالدعم في مختلف المناطق، ولاسيما في منطقة تبوك.
وأوضح برنامج ريف، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن القطاعات المستهدفة في برنامج التنمية الريفية المستدامة حسب الميز النسبية للقطاعات في منطقة تبوك هي:
1- العسل
2- الفواكه
3- الأسر المنتجة
أعاد البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية “ريف” التذكير بخطوات التقديم على دعم ريف.
وأوضح برنامج ريف خطوات التقديم على الدعم والتي تشمل فيما يلي:
– افتح البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف السعودية.
– اضغط على ابدأ بطلب الدعم.
– أنشئ حسابًا جديدًا وأدخل كلًا من رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور، ثم اضغط تسجيل.
– قم بتسجيل الدخول إلى حسابك ثم أدخل رقم التحقق المرسل على هاتفك.
– قدم على برامج الدعم المتاحة.
– أدخل البيانات المطلوبة واضغط على زر تقديم.
ويواصل برنامج ريف دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته وأهدافه الإستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالسعودية.