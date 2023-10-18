برنامج ريف يوضح القطاعات المدعومة في تبوك.. 7 خطوات للتسجيل

تفاعل برنامج ريف مع استفسارات المواطنين بشأن القطاعات المستهدفة بالدعم في مختلف المناطق، ولاسيما في منطقة تبوك.

برنامج ريف والدعم في تبوك

وأوضح برنامج ريف، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن القطاعات المستهدفة في برنامج التنمية الريفية المستدامة حسب الميز النسبية للقطاعات في منطقة تبوك هي:

1- العسل

2- الفواكه

3- الأسر المنتجة

أعاد البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية “ريف” التذكير بخطوات التقديم على دعم ريف.

في سياق متصل، تفاعل برنامج ريف، مع تساؤلات واستفسارات المواطنين من مختلف المناطق للتسجيل والاستفادة من الدعم.

خطوات التقديم على برنامج ريف

وأوضح برنامج ريف خطوات التقديم على الدعم والتي تشمل فيما يلي:

– افتح البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف السعودية.

– اضغط على ابدأ بطلب الدعم.

– أنشئ حسابًا جديدًا وأدخل كلًا من رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، كلمة المرور، ثم اضغط تسجيل.

– قم بتسجيل الدخول إلى حسابك ثم أدخل رقم التحقق المرسل على هاتفك.

– بعد تسجيل دخولك، أدخل رقم الحساب البنكي (الآيبان) واضغط على حفظ ومتابعة. – قدم على برامج الدعم المتاحة.

– أدخل البيانات المطلوبة واضغط على زر تقديم.

دعم صغار المزارعين

ويواصل برنامج ريف دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته وأهدافه الإستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالسعودية.