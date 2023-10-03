Icon

مؤتمر وزير التعليم .. شفافية وتواصل Icon حظر النشر في قضية اتهام ترامب بالاحتيال Icon خطة اشتراك متوقعة من TikTok بدون إعلانات Icon القتل الرحيم لـ 90% من قرود البابون في السعودية هو الحل Icon السعودية تحلق عاليًا وتقدم نموذجًا يُحتذى به في قطاع الطيران العالمي Icon برنامج وصول.. أيام من تحديثات الموقع وانقطاع الخدمات ولا تعويض! Icon رسالة مؤثرة من مُطلقة لـ سكني: كل ما أريده شقة لي ولابنتي Icon براجا وسوسيداد يحققان الفوز في افتتاحية مباريات اليوم بـ دوري أبطال أوروبا Icon تشكيل مباراة نابولي ضد الريال Icon أبرز مستجدات التعليم في مؤتمر البنيان غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات

برنامج وصول.. أيام من تحديثات الموقع وانقطاع الخدمات ولا تعويض!

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
برنامج وصول.. أيام من تحديثات الموقع وانقطاع الخدمات ولا تعويض!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شكا مواطنون من تعطل الموقع الرسمي لبرنامج وصول التابع لصندوق دعم الموارد البشرية (هدف)، منذ أيام، حيث يحاولون الدخول إلى الموقع للاستفادة من الخدمات ولكن بدون جدوى.

ويغطي برنامج “وصول” مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

قد يهمّك أيضاً
القنوات الناقلة لـ مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس

القنوات الناقلة لـ مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة

تخفيف عبء تكاليف النقل

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ومؤخرًا، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج وصول إلى 1100 ريال شهريًّا، كما تم تمديد فترة الاستفادة من دعم البرنامج إلى 24 شهرًا.

وعبر منصة إكس، رصدت “المواطن” العديد من الشكاوى بشأن تعطل موقع وصول وانقطاع الخدمات منه، وهو ما يؤثر ماديًّا على المستفيدين.

وضع غير محتمل

وقالت ليلى الشمراني: قسم بالله الوضع صار ما يتحمل كل شهر مشكلة لازم في برنامج وصول ليه نص راتبي يروح وأنا عندي وصول ويا ريت تنحل المشكلة بسرعة لا يقولوا في تحديث ثلاثة أيام وبعدين يعني الين متى؟!

أما أروى فسألت: متى تنتهي التحديثات بكرة 4 أكتوبر وجالسين ندفع مواصلات أكثر من المبلغ اللي نطلعه من الوظيفة يوميًّا علمونا متى؟

ورد حساب خدمة عملاء هدف على الشكاوى بالقول: فضلًا منك الانتظار ونعتذر عن عدم قدرتكم على الاستفادة من برنامج وصول حاليًّا؛ لوجود تحديثات على الموقع، وسيتم إتاحة كافة الخدمات فور انتهاء التحديثات، نشكر تفهمكم.

لا تعويض

وسألت بعض المواطنات بشأن التعويض عن قيمة الرحلة عن قيمة ما يتم دفعه بسبب التحديثات التي لم تنتهِ، ليرد حساب خدمة عملاء هدف: لا يوجد تعويض ونعتذر عن عدم قدرتكم على الاستفادة من برنامج وصول حاليًّا لوجود تحديثات على الموقع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف
الرياضة

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة...

الرياضة
لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار في صربيا
غرائب

لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار...

غرائب
مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح
آخر الاخبار

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

آخر الاخبار
الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس
السعودية اليوم

الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر
السوق

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون...

السوق
تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا
السعودية اليوم

تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا

السعودية اليوم
بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا
السعودية اليوم

بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر...

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية
حصاد اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة...

حصاد اليوم