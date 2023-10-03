برنامج وصول.. أيام من تحديثات الموقع وانقطاع الخدمات ولا تعويض!

شكا مواطنون من تعطل الموقع الرسمي لبرنامج وصول التابع لصندوق دعم الموارد البشرية (هدف)، منذ أيام، حيث يحاولون الدخول إلى الموقع للاستفادة من الخدمات ولكن بدون جدوى.

ويغطي برنامج “وصول” مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

تخفيف عبء تكاليف النقل

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ومؤخرًا، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من برنامج وصول إلى 1100 ريال شهريًّا، كما تم تمديد فترة الاستفادة من دعم البرنامج إلى 24 شهرًا.

وعبر منصة إكس، رصدت “المواطن” العديد من الشكاوى بشأن تعطل موقع وصول وانقطاع الخدمات منه، وهو ما يؤثر ماديًّا على المستفيدين.

وضع غير محتمل

وقالت ليلى الشمراني: قسم بالله الوضع صار ما يتحمل كل شهر مشكلة لازم في برنامج وصول ليه نص راتبي يروح وأنا عندي وصول ويا ريت تنحل المشكلة بسرعة لا يقولوا في تحديث ثلاثة أيام وبعدين يعني الين متى؟!

أما أروى فسألت: متى تنتهي التحديثات بكرة 4 أكتوبر وجالسين ندفع مواصلات أكثر من المبلغ اللي نطلعه من الوظيفة يوميًّا علمونا متى؟

ورد حساب خدمة عملاء هدف على الشكاوى بالقول: فضلًا منك الانتظار ونعتذر عن عدم قدرتكم على الاستفادة من برنامج وصول حاليًّا؛ لوجود تحديثات على الموقع، وسيتم إتاحة كافة الخدمات فور انتهاء التحديثات، نشكر تفهمكم.

لا تعويض

وسألت بعض المواطنات بشأن التعويض عن قيمة الرحلة عن قيمة ما يتم دفعه بسبب التحديثات التي لم تنتهِ، ليرد حساب خدمة عملاء هدف: لا يوجد تعويض ونعتذر عن عدم قدرتكم على الاستفادة من برنامج وصول حاليًّا لوجود تحديثات على الموقع.